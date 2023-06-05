В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона

В Стокгольме прошли протесты против антитеррористического закона, призванного уладить отношения с Турцией в вопросе вступления Швеции в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

В них приняли участие сотни людей. Закон был принят в ответ на противодействие Анкары вступлению Швеции в НАТО. Акция под названием «Нет НАТО, никаких законов Эрдогана в Швеции» была организована группами, близкими к РПК. Ее участники размахивали флагами курдской организации. Также люди держали плакаты с надписью «Нет НАТО».

Один из митингующих сообщил, что идея нового закона заключается в том, чтобы Эрдоган «позволил Швеции вступить в НАТО» после ужесточения законодательства в стране в отношении близких к РПК элементов.