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В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона, пишут СМИ

В Стокгольме прошли протесты против антитеррористического закона, призванного уладить отношения с Турцией в вопросе вступления Швеции в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона
© РИА Новости

В них приняли участие сотни людей. Закон был принят в ответ на противодействие Анкары вступлению Швеции в НАТО. Акция под названием «Нет НАТО, никаких законов Эрдогана в Швеции» была организована группами, близкими к РПК. Ее участники размахивали флагами курдской организации. Также люди держали плакаты с надписью «Нет НАТО».

Один из митингующих сообщил, что идея нового закона заключается в том, чтобы Эрдоган «позволил Швеции вступить в НАТО» после ужесточения законодательства в стране в отношении близких к РПК элементов.

До сих пор глава Турции блокировал членство Швеции в альянсе, якобы из-за того, что Стокгольм укрывает курдских активистов. При этом глава НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с Эрдоганом отметил, что Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к альянсу.

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