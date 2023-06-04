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В Британии заподозрили Россию в подготовке диверсий

В Великобритании заподозрили Россию в подготовке диверсий. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на аналитиков.

В Британии заподозрили Россию в подготовке диверсий
© globallookpress.com

Отмечается, президент России Владимир Путин якобы готовит подрыв деятельности британской инфраструктуры. Аналитики считают, что Россия была выведена из равновесия в результате атаки 13 дронов на Москву.

Автор материала отметил, что Британия должна оставаться бдительной, так как Россия может перейти от защиты к агрессии. Отмечается, что Британия может быть особенно уязвима для скрытых атак на подводные кабели и трубопроводы.

30 мая глава МИД Британии, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что у Украины есть законное право «проецировать силу» за пределами своих границ. По его мнению, «законные военные цели» за пределами страны являются частью самообороны Украины. Клеверли также подчеркнул, что не будет строить предположения о характере атаки.

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