В Британии заподозрили Россию в подготовке диверсий

В Великобритании заподозрили Россию в подготовке диверсий. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, президент России Владимир Путин якобы готовит подрыв деятельности британской инфраструктуры. Аналитики считают, что Россия была выведена из равновесия в результате атаки 13 дронов на Москву.

Автор материала отметил, что Британия должна оставаться бдительной, так как Россия может перейти от защиты к агрессии. Отмечается, что Британия может быть особенно уязвима для скрытых атак на подводные кабели и трубопроводы.