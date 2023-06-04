Один человек погиб и шесть пострадали в результате стрельбы в Чикаго

Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго в штате Иллинойс. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает со ссылкой на местную полицию телеканал ABC7.

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— 15-летняя женщина была убита и еще шесть человек ранены в результате стрельбы в районе Остин в воскресенье утром, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время сходки местных жителей. Они собирались отметить четыре года со дня гибели человека в ДТП. Как сообщила полиция, стрелявших могло быть несколько. В настоящий момент проводится расследование, передает телеканал.

Школьная бойня произошла в конце марта в городе Нэшвилл в штате Теннесси. 28-летняя женщина-трансгендер пришла в учебное заведение с двумя штурмовыми винтовками и боевым пистолетом. Выпускница христианской школы убила троих детей, двоих учителей и сторожа. После этого ее успели остановить сотрудники полиции.