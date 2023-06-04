В Харькове произошли взрывы

Взрывы произошли в Харькове вечером в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. По данным издания, в Харьковской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Ранее 4 июня в Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.