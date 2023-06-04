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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в воскресенье, 4 июня, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© globallookpress.com

Сирены прозвучали в 20:42 по местному времени (совпадает с московским) в Днепропетровской, Полтавской областях страны, а также и подконтрольной Киеву части Запорожской.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также украинский лидер отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса.

«Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил политик.

Также украинскими силовиками были проведены обыски в медицинском учреждении, где во время объявления воздушной тревоги не было открыто убежище. Позже охранника, не открывшего его, арестовали.

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