Во Франции установили рекорд на самый массовый диктант

Уличный диктант, организованный в воскресенье на Елисейских полях, будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый в мире. Об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на представителей книги рекордов, которые присутствовали на акции.

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По их данным, первый из трех диктантов, запланированных на этот день, одновременно писали 1 397 человек. На этом этапе участникам предлагалось проверить свои знания, записав под диктовку отрывок из произведения "Письма с моей мельницы" французского писателя Альфонса Доде (1840 - 1897 годы). Трижды его зачитал со сцены журналист Огюстен Трапинар.

Всего на Елисейских полях было установлено 1779 парт, движение автомобильного транспорта было перекрыто с 07:00 до 23:00 (08:00 - 00:00 мск). Организаторы утверждают, что все три диктанта, последний из которых должны были провести после 19:00 мск, собрали более 5 тыс. человек.

"Первоочередная задача - это получить удовольствие от совместной работы, не каждый день выдается такая возможность. Ну и вторая цель - это установить мировой рекорд по количеству участников диктанта для Книги рекордов Гиннесса. Их представители сегодня в Париже", - рассказал в эфире телеканала BFM председатель комитета Елисейских полей и организатор "Большого диктанта" Марк-Антуан Жамэ.