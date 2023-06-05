$80.88-0.0987.10+0.52

Массовый диктант в Париже попал Книгу рекордов Гиннесса

Уличный диктант, организованный на Елисейских полях в Париже, внесут в Книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый во всем мире. Об этом сообщает BFM TV. По данным телеканала, первый из трех диктантов, запланированных на этот день, одновременно написали 1 397 человек, что стало мировым рекордом по численности участников диктанта.

Во Франции установили рекорд на самый массовый диктант
© www.gazeta.ru

В статье отмечается, что присутствующие под диктовку писали отрывок из произведения "Письма с моей мельницы" французского писателя Альфонса Доде.

В рамках события весь день было перекрыто движение автотранспорта В апреле сообщалось, что "Диктант Победы" пройдет в России и более чем в 40 странах мира. В 2023 году задания "Диктанта Победы" переведут на шесть иностранных языков - китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий