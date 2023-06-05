Во Франции установили рекорд на самый массовый диктант

Уличный диктант, организованный на Елисейских полях в Париже, внесут в Книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый во всем мире. Об этом сообщает BFM TV. По данным телеканала, первый из трех диктантов, запланированных на этот день, одновременно написали 1 397 человек, что стало мировым рекордом по численности участников диктанта.

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В статье отмечается, что присутствующие под диктовку писали отрывок из произведения "Письма с моей мельницы" французского писателя Альфонса Доде.