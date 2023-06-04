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Движение по Суэцкому каналу возобновилось после поломки танкера

После поломки нефтяного танкера возобновлено движение по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Движение по Суэцкому каналу возобновилось после поломки танкера
© Lenta.ru

Днем 4 июня на самом узком участке Суэцкого канала в направлении Красного моря из-за неисправности потерял ход нефтяной танкер Seavigour. Поломка привела к остановке еще восьми следующих за ним судов. Глава администрации канала Осаму Рабие сообщил, что на помощь танкеру отправлены три буксировщика.

Суда прибыли к неисправному танкеру в течение нескольких часов. Танкер удалось отбуксировать с 12-го километра до 17-го, где Суэцкий канал расширяется до двух полос. В настоящий момент команда танкера Seavigour занимается диагностикой и устранением поломок на судне. Движение по Суэцкому каналу восстановлено и идет в штатном режиме.

В январе сообщалось, что грузовое судно Glory село на мель в Суэцком канале и также на время останавливало движение.

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