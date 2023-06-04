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Белый дом: США не устанавливают сроков начала переговоров по Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Вашингтон на данный момент не устанавливает сроков переговоров по урегулированию на Украине.

Белый дом: США не устанавливают сроков начала переговоров по Украине
© RT на русском

«Я не буду устанавливать какого-то расписания, поскольку война — вещь непредсказуемая», — цитирует его ТАСС.

По словам Салливана, происходящее на поле боя будет иметь значительное влияние на происходящее за столом переговоров.

«Но я скажу, как говорил и президент Украины (Владимир. — RT) Зеленский, что в конце концов это закончится посредством дипломатии», — заявил он.

2 июня госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведёт Россию за стол переговоров.

По его словам, Соединённые Штаты поддержат усилия Бразилии, КНР и любой другой страны, если они помогут найти путь к «справедливому миру на Украине».

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