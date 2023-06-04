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В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине

Власти Польши заявили, что польские наёмники на Украине не имеют отношения к польской армии или госструктурам. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин, передает РИА Новости.

В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине
© globallookpress.com

Он сказал, что не следует ассоциировать действия боевиков с властями Польши.

«Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооружёнными силами Польши или каким-либо польским учреждением», - заявил Жарин.

Ранее польские наёмники на Украине заявили, что участвовали в атаке на Белгородскую область. Их сообщение в Telegram-канале процитировали многие польские СМИ, однако через несколько часов запись пропала.

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