Орбан назвал возможного посредника в установлении мира на Украине

«Нам нужна была победа президента Эрдогана как глоток свежего воздуха в придачу к его миролюбивой позиции. Если бы он не смог победить, то на посту президента Турции оказался бы человек, выступающий за войну, и последствия этого были бы непредсказуемыми», — отметил венгерский премьер.