Польская оппозиция начала акцию протеста в Варшаве

В Варшаве началась масштабная акция протеста польской оппозиции. В ней принимают участие несколько десятков тысяч человек, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что акция осознанно была назначена именно на это число. 4 июня 1989 года в Польше прошли первые парламентские выборы.

Организатор акции, глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск, рассказал, что марш проводится в знак протеста против действий правящей партии «Право и справедливость» (PiS).

В частности, уточнил Туск, акция направлена против коррупции и лжи, за демократическую Польшу.

Участники акции, по данным агентства, несут плакаты с призывами наказать главу PiS Ярослава Качиньского и президента Польши Анджея Дуду.