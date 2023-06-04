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Польская оппозиция начала акцию протеста в Варшаве

В Варшаве началась масштабная акция протеста польской оппозиции. В ней принимают участие несколько десятков тысяч человек, пишет РИА «Новости».

Польская оппозиция начала акцию протеста в Варшаве
© globallookpress.com

Отмечается, что акция осознанно была назначена именно на это число. 4 июня 1989 года в Польше прошли первые парламентские выборы.

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Организатор акции, глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск, рассказал, что марш проводится в знак протеста против действий правящей партии «Право и справедливость» (PiS).

В частности, уточнил Туск, акция направлена против коррупции и лжи, за демократическую Польшу.

Участники акции, по данным агентства, несут плакаты с призывами наказать главу PiS Ярослава Качиньского и президента Польши Анджея Дуду.

Кроме представителей «Гражданской коалиции» в марше также участвуют активисты Польской крестьянской партии и «Польши 2050».

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