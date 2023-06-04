Премьер Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда

«Спасибо за ваши сообщения, я уже дома. К счастью, на мне был шлем и мой сын быстро вызвал скорую помощь. Я бы хотел поблагодарить парамедиков из Университетского госпиталя Гента. Спасибо вам за заботу и внимательность. Спорт полезен для здоровья, но иногда нужно быть повнимательнее», – сказал де Кро.