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Премьер Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро упал с велосипеда и был госпитализирован. Об этом сообщает бельгийское издание RTBF.

Премьер Бельгии потерял сознание после падения с велосипеда
© Lenta.ru

Инцидент произошел в субботу, 3 июня, во время велосипедной прогулки де Кро с сыном, недалеко от дома премьера в Бракеле, провинция Восточная Фландрия. При падении политик сильно ударился головой и ненадолго потерял сознание. В итоге премьер-министра госпитализировали, однако медики пришли к выводу, что у де Кро нет никаких серьезных травм и уже к вечеру отпустили его домой.

Премьер-министр Бельгии записал видео, в котором уверил коллег, подписчиков и избирателей, что с ним все в порядке.

«Спасибо за ваши сообщения, я уже дома. К счастью, на мне был шлем и мой сын быстро вызвал скорую помощь. Я бы хотел поблагодарить парамедиков из Университетского госпиталя Гента. Спасибо вам за заботу и внимательность. Спорт полезен для здоровья, но иногда нужно быть повнимательнее», – сказал де Кро.

Ранее представитель офиса Александр Де Кро заявил, что страна выразила готовность обучать военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16. Бельгия будет обучать украинцев вместе с другими странами НАТО.

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