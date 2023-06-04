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Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо

Польский пограничный забор, построенный в Беловежской пуще, может навредить животным и растениям. Варшава нарушила международные законы об охране природы, не оценив проект строительства с трансграничной точки зрения.

Белоруссия направила жалобу на Польшу по Конвенции Эспо
© ТАСС

Такое обращение власти Белоруссии отправили в международный комитет, который следит за исполнением конвенции Эспо, передает «Спутник Беларусь»

«Мы направили в комитет представление Беларуси о нарушении Польшей положений международного договора», - заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык.

По его словам, конвенция Эспо обязывает Варшаву провести оценку воздействия забора на окружающую среду в трансграничном контексте. Министр отметил, что Беларусь уже обращалась к международным организациям, но была проигнорирована.

Худык выразил надежду, что комитет рассмотрит представление Минска с точки зрения экологии, и не принимая во внимание политику.

Польша и две республики Прибалтики начали строить забор на границе с Белоруссией после кризиса с потоком беженцев в ЕС из Азии и Африки. Ограждение прошло через Беловежскую пущу, что нарушило миграционные процессы животных.

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) — международное соглашение, инициированное ООН. Оно было подписано в финском Эспоо в 1991 году. Согласно конвенции, потенциально опасные проекты на границах стран должны обсуждаться и оцениваться во всех приграничных государствах.

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