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США открестились от попытки создания НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

США не пытаются создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, от таких сообщений открестился министр обороны страны Ллойд Остин. Его слова приводит ТАСС.

США открестились от попытки создания НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе
© Lenta.ru

«Мы абсолютно не пытаемся создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы продолжаем работать со странами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что регион остается свободным и открытым, чтобы торговля могла процветать, а обмен идеями продолжался», — сказал глава ведомства.

По его словам, Индия и США разделяют одно и то же видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Американская сторона заверила, что сделает все от нее зависящее, чтобы там ничего не произошло.

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