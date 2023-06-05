США открестились от попытки создания НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

«Мы абсолютно не пытаемся создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы продолжаем работать со странами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что регион остается свободным и открытым, чтобы торговля могла процветать, а обмен идеями продолжался», — сказал глава ведомства.

По его словам, Индия и США разделяют одно и то же видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Американская сторона заверила, что сделает все от нее зависящее, чтобы там ничего не произошло.