Руководители Суэцкого канала рассказали о ситуации с движением после отбуксировки танкера

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что удалось полностью восстановить судоходства на водной артерии после успешной отбуксировки сломавшегося танкера. Об этом сообщается на сайте администрации канала на странице в социальной сети.

Утром 4 июня Рабиа уточнял, что администрацией канала направлено три буксира к нефтяному танкеру. У последнего произошла поломка оборудования. Данное морское судно направлялось из РФ в Китай.

«Судоходное движение на канале возобновлено в обоих направлениях, так как быстро удалось устранить техническую неисправность в механизмах нефтеналивного танкера SEAVIGOUR...», — уточнили в руководстве Суэцкого канала.

Подчеркивается, что сломанный танкер благополучно отбуксировали до 17-го км нумерации канала. Другие подробности в связи с поломкой танкеры не приводятся.

Ранее стало известно, что три судна в Суэцком канале буксировали танкер, идущий из России в Китай.