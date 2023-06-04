Премьер Эстонии: Украину не примут в НАТО, пока длится конфликт

Украину нельзя принимать в НАТО , пока она участвует в конфликте. Об этом заявила эстонский премьер-министр Эстонии Кая Каллас , передает РИА Новости.

Она заявила, что поддерживает «путь Украины в НАТО». Но вступление не произойдет, пока длится конфликт.

«Однако нам нужны более четкие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте», - сказала Каллас.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО «так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс». По его словам, представители Киева не поедут на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, если им «не дадут сигнал» о вступлении в альянс в скором времени.