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Премьер Эстонии: Украину не примут в НАТО, пока длится конфликт

Украину нельзя принимать в НАТО, пока она участвует в конфликте. Об этом заявила эстонский премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает РИА Новости.

Премьер Эстонии: Украину не примут в НАТО, пока длится конфликт
© РИА Новости

Она заявила, что поддерживает «путь Украины в НАТО». Но вступление не произойдет, пока длится конфликт.

«Однако нам нужны более четкие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте», - сказала Каллас.

Эстонский премьер сделала заявление на конференции «Диалог Шангри-Ла», проходящей в Сингапуре.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО «так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс». По его словам, представители Киева не поедут на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, если им «не дадут сигнал» о вступлении в альянс в скором времени.

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