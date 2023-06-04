Половина бомбоубежищ в Киеве оказались закрытыми или непригодными

«По состоянию на 8 утра сегодня [4 июня] проверено 1078 объектов. Из них половина нерабочих — не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть. С недоверием воспринял то, что половина были открыты и признаны готовыми: когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром убежище в Оболонском районе, то абсолютное большинство убежищ были закрытыми. А когда мы их таки открывали, то они оказывались непригодными для использования», — доложил Камышин и предоставил соответствующую инфографику.