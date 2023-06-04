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Япония и Австралия подписали меморандум по развитию сотрудничества в оборонных технологиях

Япония и Австралия заключили соглашение по упрощению процедур для совместных технических исследований в оборонной сфере. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Японии по итогам встречи главы японского ведомства Ясукадзу Хамада и его австралийского коллеги Ричарда Марлза, передает РИА Новости. Уточняется, что министры подчеркнули важность поддержания технологического уровня и условились более тесно взаимодействовать в сфере оборонных технологий и науки. Они также приветствовали подписание двустороннего Соглашения об исследованиях, разработке, тестировании и оценке, которое определит меры для упрощения и расширения сотрудничества. Кроме того, Хамада и Марлза выразили надежду на скорейшую реализацию Соглашения о взаимном доступе по обороне и безопасности между Японией и Австралией, подписанное в октябре 2022 года на встрече лидеров двух стран. Ранее агентство Reuters сообщало, что Япония, США и Австралия проведут совместные учения с истребителями F-35. До этого бывший советник президента США Джон Болтон призывал пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию. По его словам, это позволит сделать Североатлантический альянс глобальной организацией.

Япония и Австралия подписали меморандум по развитию сотрудничества в оборонных технологиях
© Reuters
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