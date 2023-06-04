Премьер Дании едет в Вашингтон для встречи с Байденом

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен собирается посетить США с официальным визитом 5 июня, пишет Euractiv. По информации портала, в ходе поездки политик встретится с американским лидером Джо Байденом в Белом доме.

«Белый дом использует этот визит, чтобы проверить ее как первую женщину-генсека НАТО . По словам дипломатов, 45-летний Фредериксен стал серьезным претендентом на место Йенса Столтенберга , который должен уйти с поста главы Североатлантического альянса в сентябре», — говорится в материале.

Как отмечается, Фредериксен официально опровергает стремления занять место Столтенберга, однако аналитики не исключают, что она примет подобное предложение от Байдена, если оно поступит. При этом ее называют сильным кандидатом, в частности, потому что премьеру Дании удалось избежать открытых столкновений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.