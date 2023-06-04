Глава Минобороны КНР назвал главные угрозы стабильности в Азии

В случае чьих-либо попыток отделить Тайвань от Китая армия КНР не станет колебаться, не испугается никакого противника и будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны, чего бы это ни стоило. Об этом на конференции Диалог «Шангри-Ла» заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.

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Тайваньский вопрос является краеугольным камнем национальных интересов Китая. Любые действия, направленные на размывание и выхолащивание принципа «одного Китая», опасны. КНР стремится к мирному воссоединению двух берегов пролива, но Пекин никогда не брал на себя обязательств отказаться от применения силы, предупредил китайский военный.

Еще одной потенциально опасной зоной в Азии глава китайского военного ведомства назвал Южно-Китайское море (ЮКМ). Несмотря на то, что сейчас там благодаря совместным усилиям прилегающих стран сохраняется стабильная обстановка, тем не менее угрозы существуют.

Например, отдельные экстерриториальные страны под эгидой «свободы судоходства» провоцируют напряжённость в ЮКМ. Государства региона должны договариваться между собой, а не слушать внешних игроков, которые действуют в своих геополитических интересах, подчеркнул министр обороны КНР.