Камбоджа призвала прекратить конфликт на Украине

"Камбоджа поддерживает все инициативы, которые предлагают политическое решение для прекращения этого конфликта, такие как предложенный Китаем состоящий из 12 пунктов план по урегулированию кризиса на Украине", - сказал Теа Бань. По его словам, Камбоджа призывает Россию и Украину остановить боевые действий и сосредоточиться на поиске путей мирного урегулирования конфликта. "Для прекращения конфликта необходимы взаимные усилия сторон, которые включают прекращение использования силы для решения проблем, уважение международного законодательства. Наиболее правильный выбор - прекращение боевых действий и возвращение за стол переговоров", - сказал камбоджийский министр в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте форума.