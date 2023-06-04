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Yonhap: министр обороны Южной Кореи не обсуждал с Боррелем поставки боеприпасов Украине

Министр национальной обороны Республики Корея Ли Чжон Соп не принимал участия в "обсуждении потребностей Украины в снарядах" во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Сингапуре, оно было инициировано ЕС и носило односторонний характер. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.

Сеул опроверг слова Борреля о переговорах по снарядам для Киева
© globallookpress.com

Ли Чжон Соп и Жозеп Боррель 3 июня провели встречу на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Выразил солидарность относительно обеспокоенности продолжающимися провокациями КНДР и обсудил потребности Украины в боеприпасах", - написал Боррель в Twitter после встречи.

"Утверждение о том, что имело место обсуждение поддержки Украины [в форме поставок] боеприпасов, не соответствует действительности. ЕС в одностороннем порядке выразил свою позицию о важности [поставок] боеприпасов, отметив необходимость в различных системах вооружений и других видах помощи с целью улучшения ситуации на Украине", - приводит агентство слова собеседника в Минобороны.

В ведомстве добавили, что тема поставок боеприпасов Киеву не была частью официальной повестки переговоров.

Республика Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Украине, поставляла военное снаряжение, но не передавала оружие и боеприпасы. В апреле президент республики Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на такой шаг в случае "грубых нарушений законов войны".

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