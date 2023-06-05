Минобороны КНР: Конфликт между Китаем и США станет "невыносимой катастрофой"

Китай не стремится к конфронтации с США, но к диалогу. Об этом заявил глава министерства обороны КНР Ли Шанфу. Он заявил, что конфликт с США мог бы быть «непоправимой катастрофой». Свое заявление он сделал на Высшем азиатском саммите по безопасности в Сингапуре.

«Китай и США имеют разные системы и отличаются во многих других отношениях. Однако это не должно мешать обеим сторонам искать точки соприкосновения и общие интересы для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества. Неоспоримо, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», - приводит его слова Reuters.

Также Шанфу сообщил, что «мир достаточно велик, чтобы КНР и США могли бы расти вместе». Отмечается, что данное заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как он отказался от переговоров со своим американским коллегой.