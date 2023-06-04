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Главы мировых разведок провели тайную встречу в Сингапуре

Представители руководства разведывательных агентств примерно двадцати стран мира провели тайную встречу в Сингапуре. Она состоялась на текущей неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. По имеющимся данным, на мероприятии в том числе присутствовали директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль.

Главы мировых разведок провели тайную встречу в Сингапуре
© globallookpress.com

Встреча является важным элементом международной теневой повестки дня, — отметил собеседник агентства.

Он также указал на то, что подобные мероприятия помогают глубже понять намерения сторон и результат, к которому они стремятся.

По информации источников, встречи организует правительство Сингапура, они проводятся уже несколько лет параллельно с конференцией «Диалог Шангри-Ла». При этом ранее о таких встречах не было известно.

Посольство в Сингапуре сообщило, что не располагает данными о мероприятии. Правительства Китая и Индии комментариев агентству не предоставили.

Конференция «Диалог Шангри-Ла» проводится с 2002 года и является крупнейшим мероприятием по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором выступает Международный институт стратегических исследований. В 2022 году приглашение России на конференцию из-за ситуации на Украине было отозвано. В 2023 году Москву на мероприятие не приглашали.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ и доверенный представитель президента США Билл Бернс тайно посещал Китай в мае. По данным издания Financial Times, Бернс провел переговоры с официальными лицами, в том числе с представителями китайской разведки.

Известно, что Джо Байден до этого обращался к директору ЦРУ с просьбой выполнять деликатные миссии как внутри страны, так и за рубежом. В ноябре 2021 года Бернс приезжал в Москву с целью предупредить российских чиновников не начинать военные действия на Украине.

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