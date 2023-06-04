CBC: в Канаде четырех детей унесло течением во время рыбалки

В канадской провинции Квебек четверо детей были найдены мертвыми после того, как их унесло течением во время рыбалки. Об этом информирует телеканал CBC со ссылкой на данные полиции.

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"Четверо детей погибли после того, как их унесло приливом во время рыбалки на северном берегу Квебека", - указывается в материале.

По данным издания, после начала прилива часть ребят смогла выбраться на берег, других объявили пропавшими без вести до тех пор, пока их тела не обнаружили спасатели. В сообщении отмечается, что ведутся поиски мужчины, сопровождавшего детей.