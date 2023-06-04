CBC: в Канаде четырех детей унесло течением во время рыбалки

В канадской провинции Квебек четверо детей были найдены мертвыми после того, как их унесло течением во время рыбалки. Об этом информирует телеканал CBC со ссылкой на данные полиции.
"Четверо детей погибли после того, как их унесло приливом во время рыбалки на северном берегу Квебека", - указывается в материале.
По данным издания, после начала прилива часть ребят смогла выбраться на берег, других объявили пропавшими без вести до тех пор, пока их тела не обнаружили спасатели. В сообщении отмечается, что ведутся поиски мужчины, сопровождавшего детей.
Ранее сообщалось, что на Камчатке подросток утонул во время рыбалки. По данным Следственного комитета по региону, юноше было 15 лет. Он решил самостоятельно сплавиться на резиновой лодке и пропал. На следующий день в реке обнаружили тело подростка.