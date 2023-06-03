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В Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного шара

В городе Калишки (Варминско-Мазурское воеводство) обнаружили остатки воздушного шара, его фрагменты изъяты полицией и переданы военным для изучения. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

В Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного шара
© Газета.Ru

Не исключено, что это шпионский шар, который прилетел с востока, пишет RMF FM

Объект нашли утром 3 июня на кукурузном поле в 4 километрах от города Бяла Писка, в нескольких километрах от которого находится полигон и крупная воинская часть.

Его обнаружил хозяин поля, который немедленно уведомил о нем полицию, который сообщил о находке военным. По его словам, под фольгированным куполом аэростата находился пенопластовый ящик, антенна, а на самом аэростате можно было прочитать надписи на кириллице.

Сообщение об обнаружении аэростата подтвердили в полиции и Оперативном командовании Вооруженных Сил, при этом радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны, заявили в RMF FM и подчеркнули, что пока неизвестно, метеозонд это или военный объект, при этом предварительные данные указывают на первую версию.

В мае в Польше обнаружили аэростат, который, предположительно, прилетел из Белоруссии.

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