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Эрдоган сменил вице-президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу сменил вице-президента Турции и назначил на этот пост Джевдета Йылмаза.

Эрдоган сменил вице-президента Турции
© globallookpress.com

Он также сменил всех основных министров в новом кабмине, включая глав МИД, Минобороны, Минфина и МВД.

Эрдоган назначил главой МИД начальника разведки Хакана Фидана. Начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер занял должность главы Минобороны в новом кабмине.

Эрдоган на инаугурации не отметил Пашиняна, перечисляя высоких гостей церемонии

Бывший вице-премьер Мехмет Шимшек во второй раз стал главой Минфина Турции в новом правительстве страны. Пост главы МВД Турции в новом кабмине Эрдогана занял губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

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