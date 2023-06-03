Генпрокурор Таджикистана направил Краснову срочную телеграмму

Генпрокурор Таджикистана направил телеграмму Краснову из-за задержаний в России мигрантов
Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон направил срочную телеграмму генпрокурору России Игорю Краснову, в котором выразил свою обеспокоенность информацией о задержании группы трудовых мигрантов из Таджикистана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу генпрокуратуры страны.
"Генеральный прокурор Таджикистана направил срочную телеграмму российскому коллеге, в которой выразил обеспокоенность в связи с массовым задержанием трудовых мигрантов и жестоким обращением с ними, а также задержанием сотрудниками правоохранительных органов большого количества таджикских студентов", - сообщили в ведомстве.
Также в телеграмме генпрокурор Таджикистана попросил коллег из России проверить и дать правовую оценку действиям некоторых сотрудников полиции в отношении граждан Таджикистана.
Ранее начальник управления стран СНГ Министерства иностранных дел Таджикистана Ахмад Саидмуродзода заявил о существенном росте российско-таджикского товарооборота. Позже руководитель департамента информации Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади заявил, что Душанбе выразил обеспокоенность поступающей информацией о задержаниях под различными предлогами граждан Таджикистана в Российской Федерации.