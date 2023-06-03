Генпрокурор Таджикистана направил Краснову срочную телеграмму

"Генеральный прокурор Таджикистана направил срочную телеграмму российскому коллеге, в которой выразил обеспокоенность в связи с массовым задержанием трудовых мигрантов и жестоким обращением с ними, а также задержанием сотрудниками правоохранительных органов большого количества таджикских студентов", - сообщили в ведомстве.