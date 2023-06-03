$80.88-0.0987.10+0.52

Генпрокурор Таджикистана направил телеграмму Краснову из-за задержаний в России мигрантов

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон направил срочную телеграмму генпрокурору России Игорю Краснову, в котором выразил свою обеспокоенность информацией о задержании группы трудовых мигрантов из Таджикистана, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу генпрокуратуры страны.

Генпрокурор Таджикистана направил Краснову срочную телеграмму
© ТАСС

"Генеральный прокурор Таджикистана направил срочную телеграмму российскому коллеге, в которой выразил обеспокоенность в связи с массовым задержанием трудовых мигрантов и жестоким обращением с ними, а также задержанием сотрудниками правоохранительных органов большого количества таджикских студентов", - сообщили в ведомстве.

Также в телеграмме генпрокурор Таджикистана попросил коллег из России проверить и дать правовую оценку действиям некоторых сотрудников полиции в отношении граждан Таджикистана.

Премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать неприличным жестом

Ранее начальник управления стран СНГ Министерства иностранных дел Таджикистана Ахмад Саидмуродзода заявил о существенном росте российско-таджикского товарооборота. Позже руководитель департамента информации Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади заявил, что Душанбе выразил обеспокоенность поступающей информацией о задержаниях под различными предлогами граждан Таджикистана в Российской Федерации.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий