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Словакия предупредила о возможном отказе от поддержки Украины после выборов

Словакия может вслед за Венгрией стать «проблемным ребенком ЕС» и перестать поддерживать власти Украины. Об этом в интервью Politico заявила президент страны Зузана Чапутова.

Словакия предупредила о возможном отказе от поддержки Украины
© globallookpress.com

По её словам, прозападная и проукраинская политика Братиславы перестанет существовать, если «популистские партии возглавят правительство осенью этого года». Тогда, «это будет больше похоже на внешнюю политику Виктора Орбана».

Чапутова заявила, что Словакия переживает «очень трудный период». В стране «процветают дезинформация и дружественные России нарративы». По ее мнению, ранее Словакия была твердым союзником Украины. Но новое правительство может изменить это, поскольку «влияние России распространяется по всей Европе». Чапутова обвинила своих политических противников в поддержке России «прямо в парламенте и через СМИ».

«Я вижу не только поляризацию, но и фрагментацию нашего общества», - сказала она.

«Недавний опрос аналитического центра GLOBSEC показал, что только 40% словаков говорят, что Россия несет главную ответственность за украинский кризис, по сравнению, например, с 85% в Польше», - пишет издание.

По данным социологов, в предстоящих выборах победит партия «Направление - социальная демократия». Её возглавляет политический оппонент Чапутовой - экс-премьер Роберт Фицо.

Социал-демократы выступают против военной помощи Киеву, призывают к прекращению военных действий и мирному процессу на Украине.

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