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Эрдоган на инаугурации не отметил Пашиняна, перечисляя высоких гостей церемонии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу не обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, когда перечислял других руководителей государств и правительств, участвующих в церемонии инаугурации.

Эрдоган на инаугурации не отметил Пашиняна, перечисляя высоких гостей церемонии
© globallookpress.com

Эрдоган, как передает корреспондент ТАСС из президентского комплекса, сказал слова благодарности и приветствовал президентов и глав правительств ряда стран, в частности Азербайджана, Болгарии, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии, Пакистана и Узбекистана, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, руководителей ряда африканских стран. В это время гостелеканал Турции TRT показывал гостей, и в кадре появился Пашинян.

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Жена и помощники подсказали Эрдогану, видимо, что он забыл кого-то поблагодарить. После этого он обратился к некоторым политикам, а также бывшему кандидату в президенты Синану Огану. Однако обращение к Пашиняну так и не прозвучало.

Эрдоган отметил, что "перечислять всех гостей не хватит времени и придется заново произносить речь".

"Нас немного поджимает время. Позже на торжественном ужине у нас всех будет возможность поговорить", - сказал он.

Отношения Анкары и Еревана

Как сообщила ранее пресс-служба армянского правительства, делегация из Армении во главе с Пашиняном принимает участие в церемонии инаугурации Эрдогана.

"Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию. Премьер-министра сопровождает вице-спикер Национального собрания Республики Армения, специальный представитель Армении в процессе армяно-турецкого диалога Рубен Рубинян", - отмечалось в сообщении.

В международном аэропорту Анкары премьера Армении встретил специальный представитель по урегулированию армяно-турецких отношений, посол Сердар Кылыч.

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В СМИ Армении отметили тот факт, что Пашиняну на церемонии выделили место во втором ряду, позади президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Армения и Турция не имеют дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования отношений. Сейчас страны ведут работу по нормализации отношений.

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