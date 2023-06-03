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Президент Турции Эрдоган сменил всех основных министров в правительстве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил список нового правительства страны. Об этом сообщает турецкая газета Habertürk.

Эрдоган огласил список нового правительства Турции
© РИА Новости

Новым министром иностранных дел Турции был назначен Хакан Фидан, который ранее занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MİT).

Министром финансов назначен бывший вице-премьер Мехмет Шишмек.

Эрдоган на инаугурации не отметил Пашиняна, перечисляя высоких гостей церемонии

Главой турецкого Минобороны стал Яшар Гюлер, занимавший ранее пост начальника генштаба Вооруженных сил страны.

Джевдет Йылмаз стал заместителем президента, министром юстиции - Йылмаз Тунч, а министром внутренних дел - Али Ерликая.

Как отмечается, министр здравоохранения в бывшем кабинете министров Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сохранят свои посты.

3 июня Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции и официально вступил на должность президента страны.

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