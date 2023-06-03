Эрдоган огласил список нового правительства Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил список нового правительства страны. Об этом сообщает турецкая газета Habertürk.

Новым министром иностранных дел Турции был назначен Хакан Фидан, который ранее занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MİT).

Министром финансов назначен бывший вице-премьер Мехмет Шишмек.

Главой турецкого Минобороны стал Яшар Гюлер, занимавший ранее пост начальника генштаба Вооруженных сил страны.

Джевдет Йылмаз стал заместителем президента, министром юстиции - Йылмаз Тунч, а министром внутренних дел - Али Ерликая.

Как отмечается, министр здравоохранения в бывшем кабинете министров Фахреттин Коджа и министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сохранят свои посты.