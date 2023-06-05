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Сальдо заявил о нехватке сил у Украины для захвата Крыма

У Украины и США не хватит сил захватить Крым. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Сальдо заявил о нехватке сил у Украины для захвата Крыма
© Ilya Galakhov / Global Look Press

По его словам, «говорящие головы из Киева и Вашингтона назначали сроки захвата Крыма еще на конец лета 2022 года». Сальдо отметил, что потом эти сроки постоянно переносились.

«Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться», — подчеркнул врио губернатора Херсонской области.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. Он также выразил оптимистичное мнение о предстоящем контрнаступлении Киева.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что слова Бена Уоллеса о захвате Украиной полуострова можно сравнить с анекдотом.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя ситуацию, отметил, что заявления Уоллеса являются пиаром. По мнению депутата, подобные заявления западных политиков делаются, чтобы привлечь внимание журналистов.

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