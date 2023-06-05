Сальдо заявил о нехватке сил у Украины для захвата Крыма

У Украины и США не хватит сил захватить Крым. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

© Ilya Galakhov / Global Look Press

По его словам, «говорящие головы из Киева и Вашингтона назначали сроки захвата Крыма еще на конец лета 2022 года». Сальдо отметил, что потом эти сроки постоянно переносились.

«Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться», — подчеркнул врио губернатора Херсонской области.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. Он также выразил оптимистичное мнение о предстоящем контрнаступлении Киева.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что слова Бена Уоллеса о захвате Украиной полуострова можно сравнить с анекдотом.