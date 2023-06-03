Эрдоган вступил в должность президента Турции
Новый президент Турции приведен к присяге в Великом национальном собрании Турции. Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность на пятилетний срок, сообщает ТАСС.
Ему вручил президентский мандат и.о. спикера Великого национального собрания Турции Девлет Бахчели.
После церемонии Эрдоган будет участвовать в церемонии инаугурации в Президентском комплексе. Она запланирована на 17. 00.
По данным Anadolu, на инаугурацию прибудет 21 глава государства, 13 премьер-министров, представители парламентского и министерского уровня. Также приедут представители Организации тюркских государств (ОТГ), НАТО и Организации Исламского сотрудничества (ОИС).
Ожидаются высокопоставленные лица из 78 стран.
Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в прошлое воскресенье, набрав 52,18% голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82%.