Эрдоган вступил в должность президента Турции

Ему вручил президентский мандат и.о. спикера Великого национального собрания Турции Девлет Бахчели.

После церемонии Эрдоган будет участвовать в церемонии инаугурации в Президентском комплексе. Она запланирована на 17. 00.

По данным Anadolu, на инаугурацию прибудет 21 глава государства, 13 премьер-министров, представители парламентского и министерского уровня. Также приедут представители Организации тюркских государств (ОТГ), НАТО и Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Ожидаются высокопоставленные лица из 78 стран.