Среди пострадавших в катастрофе в Индии россиян нет

Россияне не пострадали при железнодорожной катастрофе в Индии , унесшей жизни почти 300 человек. О предварительных данных сообщил генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин, передает РИА Новости. https://ria.ru/20230603/indiya-1875908641.html

Накануне вечером в Индии столкнулись пассажирский и товарный поезд. ЧП случилось недалеко от города Баласор. Несколько вагонов пассажирского состава, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов и упали на противоположный путь. В них врезался еще один пассажирский поезд. В итоге погибло не менее 288 человек, более 900 получили ранения.