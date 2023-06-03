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Среди пострадавших в катастрофе в Индии россиян нет

Россияне не пострадали при железнодорожной катастрофе в Индии, унесшей жизни почти 300 человек. О предварительных данных сообщил генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин, передает РИА Новости. https://ria.ru/20230603/indiya-1875908641.html

Среди пострадавших в катастрофе в Индии россиян нет
© ТАСС

«На данный момент у нас нет информации о пострадавших россиянах», - сказал дипломат.

По его словам, сейчас идет проверка данных и выяснение обстоятельств железнодорожной катастрофы.

Генконсульство РФ выразило глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших.

Накануне вечером в Индии столкнулись пассажирский и товарный поезд. ЧП случилось недалеко от города Баласор. Несколько вагонов пассажирского состава, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов и упали на противоположный путь. В них врезался еще один пассажирский поезд. В итоге погибло не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

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