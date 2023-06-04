В Индии возросло число жертв столкновения поездов

Число жертв железнодорожной катастрофы в индийском штате Одиша возросло до 294, свыше 1000 получили травмы. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на директора по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги Адитьи Кумара Чоудхари.

"По меньшей мере 294 человека погибли и более 1000 получили ранения в результате одной из самых страшных аварий в Индии", - заявил он.

По информации издания, госпитали в городе Баласор, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. Состояние здоровья около сотни госпитализированных классифицируется как критическое. Министерство путей сообщения Индии сообщает, что на месте инцидента уже восстановительные работы.

Крупная железнодорожная катастрофа произошла вечером 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии. По предварительным данным, причиной аварии с участием трех поездов стал сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского экспресса. По последним данным, погибли не менее 288 человек, еще около 900 пострадали. Генконсульство России в Калькутте выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".