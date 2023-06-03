Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель

Конфликт на Украине завершится за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку киевским властям. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Мы (Запад - Прим. ред.) прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель", - цитирует ТАСС слова главы европейской дипломатии.

Запад, подчеркнул Боррель, продолжит оказывать Украине военную поддержку именно потому, что хочет мира на Украине.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявлял, что конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление.