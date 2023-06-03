Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель

Боррель: Конфликт на Украине завершится за несколько недель без военной поддержки Запада
Конфликт на Украине завершится за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку киевским властям. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Мы (Запад - Прим. ред.) прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель", - цитирует ТАСС слова главы европейской дипломатии.
Запад, подчеркнул Боррель, продолжит оказывать Украине военную поддержку именно потому, что хочет мира на Украине.
Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявлял, что конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление.
По мнению правозащитника, для Соединенных Штатов Украина - разменная монета, а жители страны - пушечное мясо, которое используют для реализации геополитических амбиций Америки.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недельВ мире24 минуты назад21