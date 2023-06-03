$80.88-0.0987.10+0.52

Боррель: Конфликт на Украине завершится за несколько недель без военной поддержки Запада

Конфликт на Украине завершится за несколько недель, если Запад перестанет оказывать военную поддержку киевским властям. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
© globallookpress.com

"Мы (Запад - Прим. ред.) прекращаем военную поддержку Украины, и война закончится через несколько недель", - цитирует ТАСС слова главы европейской дипломатии.

Запад, подчеркнул Боррель, продолжит оказывать Украине военную поддержку именно потому, что хочет мира на Украине.

Орбан призвал не допустить наступления Украины

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявлял, что конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление.

По мнению правозащитника, для Соединенных Штатов Украина - разменная монета, а жители страны - пушечное мясо, которое используют для реализации геополитических амбиций Америки.

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий