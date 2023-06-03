«Разжигатель войны»: толпа накинулась на Шольца из-за Украины

Жители Германии освистали главу правительства ФРГ Олафа Шольца, сообщает Bild.

По данным издания, это произошло на фестивале СДПГ в городе Фалькензе. Толпа людей обвинила канцлера в разжигании войны. На опубликованном видео видно, как около ста человек освистывают выступление политика, называя его «поджигателем войны», «лжецом» и «бандитом».

После выхода на сцену, Шольцу пришлось посвятить свою речь оправданиям за помощь Киеву, однако все его выступление сопровождалось выкриками возмущенных местных жителей.

Люди аналогичными действиями встретили вышедшего на сцену премьера земли Бранденбург Дитмара Войдке. Оба политика старались успокоить собравшихся, обвиняя Москву с ситуации вокруг бывшей советской республики, однако граждан это не остановило, и они не прекратили выкрикивать лозунги.

Протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была российская символика.