Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство

Пекин выступает за сотрудничество стран в сфере освоения космоса и за продвижение равноправия всех стран на использование космического пространства в мирных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене Ли Суна.

Он также призвал государства активно решать проблемы космической безопасности и обеспечение мирного и устойчивого использования космоса. Его заявление прозвучало на мероприятии в отделении ООН в Вене, где был представлен китайский научно-фантастический фильм о космосе – «Блуждающая Земля-2». Дипломат назвал данную кинокартину подарком китайских кинематографистов миру во имя международного и многостороннего развития космоса.

Сун указал, что в условиях сложной международной ситуации построение более безопасного и процветающего мира является большим желанием народов всех стран.