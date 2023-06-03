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Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство

Пекин выступает за сотрудничество стран в сфере освоения космоса и за продвижение равноправия всех стран на использование космического пространства в мирных целях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Китая при международных организациях в Вене Ли Суна.

Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство
© ТАСС

Он также призвал государства активно решать проблемы космической безопасности и обеспечение мирного и устойчивого использования космоса. Его заявление прозвучало на мероприятии в отделении ООН в Вене, где был представлен китайский научно-фантастический фильм о космосе – «Блуждающая Земля-2». Дипломат назвал данную кинокартину подарком китайских кинематографистов миру во имя международного и многостороннего развития космоса.

Сун указал, что в условиях сложной международной ситуации построение более безопасного и процветающего мира является большим желанием народов всех стран.

«Это общая ответственность всех правительств и верное направление прогресса», — отметил постпред. Дипломат также сказал, что Пекин обязуется сотрудничать с другими странами в целях содействия построению сообщества с общим будущим для человечества в области космического пространства.

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