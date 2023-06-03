СМИ: Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ

Британский премьер Риши Сунак в ближайшие дни обсудит с американским лидером Джо Байденом создание барьеров, которые помешают внедрению искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Times.

Не исключается создание в Лондоне международного органа по контролю за ИИ по образцу МАГАТЭ. Визит главы правительства Великобритании в США состоится 7-8 июня.

Как следует из доклада полковника ВВС США Такера Хэмилтона, была проведена симуляция поражения ударным беспилотником зенитных систем условного противника. В результате программа, приняв вмешательство оператора за помеху в достижении главной цели, атаковала его самого.

Базирующееся в Вене МАГАТЭ следит за использованием ядерной энергии, пропагандирует стандарты безопасности и следит за тем, чтобы она не использовалась в военных целях. Агентство было основано в 1957 году.