СМИ: Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ
Британский премьер Риши Сунак в ближайшие дни обсудит с американским лидером Джо Байденом создание барьеров, которые помешают внедрению искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Times.
Не исключается создание в Лондоне международного органа по контролю за ИИ по образцу МАГАТЭ. Визит главы правительства Великобритании в США состоится 7-8 июня.
Как следует из доклада полковника ВВС США Такера Хэмилтона, была проведена симуляция поражения ударным беспилотником зенитных систем условного противника. В результате программа, приняв вмешательство оператора за помеху в достижении главной цели, атаковала его самого.
Базирующееся в Вене МАГАТЭ следит за использованием ядерной энергии, пропагандирует стандарты безопасности и следит за тем, чтобы она не использовалась в военных целях. Агентство было основано в 1957 году.
Ранее американский миллиардер Илон Маск и эксперты в области искусственного интеллекта подписали открытое письмо, в котором призвали приостановить разработку ИИ минимум на шесть месяцев, чтобы создать стойкие правила регулирования разработки и деятельности современных ИИ-технологий, которые могут представлять серьезную опасность для человечества.