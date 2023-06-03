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В Совбезе считают приоритетом борьбу с попытками Запада спровоцировать в России кризис

Совет безопасности России назвал первоочередные задачи, сообщает ТАСС.

В Совбезе считают приоритетом борьбу с попытками Запада спровоцировать в России кризис
© РИА Новости

Речь идет о противодействии попыткам западных стран спровоцировать экономический кризис и тем самым обострить ситуацию внутри РФ; предотвращении угроз в киберсфере. Также среди приоритетов называется борьба с терроризмом и экстремизмом. В рамках укрепления экономического суверенитета страны предполагается повышение качества жизни россиян, обеспечение макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития.

Совбез считает особенно значимым обеспечение национальной безопасности в информационной сфере в условиях информационной компании Запада по дискредитации страны, ее истории, традиций.

Совбез также предлагает решения для развития таких отраслей, как ракето-, судо-, авиастроение, радиоэлектроника.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что ограничения в отношении Москвы были бы введены в любом случае. По словам главы государства, санкции также являются платой за то, что РФ отказывается жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями.

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