Зампостпреда РФ при ООН назвала "бесчеловечным" наращивание санкций против КНДР

"Россия последовательно выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии, - сказала она. - Аналогичным образом выступаем против тупиковой по форме и бесчеловечной по содержанию политики наращивания санкционного давления. Отдельно отметим, что односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии Совета Безопасности ограничений".