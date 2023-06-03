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В Италии прошли акции против НАТО и направления оружия на Украину

Манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в ряде городов Италии.

В Италии прошли акции против НАТО и направления оружия на Украину
© РИА новости

Об этом информирует ТАСС.

«Мы планируем крупную акцию протеста по всей Италии, в том числе против информационной политики государственной телерадиокомпании РАИ», — рассказал один из участников акции.

Отмечается, что в городах проходит сбор подписей для организации референдума по вопросу о поставках оружия на Украину. Уточняется, что для его проведения необходимо набрать 500 тысяч подписей.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает идею создания Совета НАТО — Украина перед обсуждением вступления Киева в Североатлантический альянс.

Также украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что Киев не может получить достаточное количество систем ПВО от Запада, в том числе комплексов Patriot, на которые выстроилась целая очередь.

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