В Италии прошли акции против НАТО и направления оружия на Украину

Манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в ряде городов Италии.

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Об этом информирует ТАСС.

«Мы планируем крупную акцию протеста по всей Италии, в том числе против информационной политики государственной телерадиокомпании РАИ», — рассказал один из участников акции.

Отмечается, что в городах проходит сбор подписей для организации референдума по вопросу о поставках оружия на Украину. Уточняется, что для его проведения необходимо набрать 500 тысяч подписей.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает идею создания Совета НАТО — Украина перед обсуждением вступления Киева в Североатлантический альянс.