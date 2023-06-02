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Вучич объяснил отказ ввести санкции против России после беседы с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества длилась около четырех минут и они не обсуждали санкции против России. Он уточнил, что республика продолжает отказываться от введения ограничительных мер в отношении Москвы.

Вучич объяснил отказ ввести санкции против РФ после беседы с Зеленским
© Lenta.ru

«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским? А человек их даже не упомянул, был корректным», — заявил сербский лидер.

По его словам, они вели разговор на другие темы. При этом Вучич подчеркнул, что единственными темами остальных участников саммита были Сербия, президент России Владимир Путин, а также антироссийские санкции.

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Ранее Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику. Он отметил, что Сербия ведет независимую и самостоятельную политику. До этого он подчеркивал, что Белград никому не позволит воздействовать на проводимую внешнюю политику.

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