Вучич объяснил отказ ввести санкции против РФ после беседы с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества длилась около четырех минут и они не обсуждали санкции против России. Он уточнил, что республика продолжает отказываться от введения ограничительных мер в отношении Москвы.

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«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским? А человек их даже не упомянул, был корректным», — заявил сербский лидер.

По его словам, они вели разговор на другие темы. При этом Вучич подчеркнул, что единственными темами остальных участников саммита были Сербия, президент России Владимир Путин, а также антироссийские санкции.