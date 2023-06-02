В СНБО Украины высказались о возможности переговоров с Россией

Киев накрепко закрыл двери для переговоров с Москвой и не собирается их открывать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом пишет агентство РБК-Украина.

Украинский политик прокомментировал слова специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя о «дверях для переговоров» с Россией.

«Мы двери не закрыли — мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко», — высказался Данилов о возможности организации переговоров.