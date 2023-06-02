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В СНБО Украины высказались о возможности переговоров с Россией

Киев накрепко закрыл двери для переговоров с Москвой и не собирается их открывать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом пишет агентство РБК-Украина.

В СНБО Украины высказались о возможности переговоров с Россией
© globallookpress.com

Украинский политик прокомментировал слова специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя о «дверях для переговоров» с Россией.

«Мы двери не закрыли — мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко», — высказался Данилов о возможности организации переговоров.

Он указал на наличие решения СНБО по этому вопросу. Данилов добавил, что Украина не будет вести никаких переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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