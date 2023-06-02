$80.88-0.0987.10+0.52

Купленный по ошибке лотерейный билет принес мужчине состояние

Мужчина из США купил лотерейный билет по ошибке и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Купленный по ошибке лотерейный билет принес мужчине состояние
© Lenta.ru

40-летний житель штата Мэриленд рассказал, что планировал приобрести только один билет стоимостью 20 долларов (1,6 тысячи рублей), но случайно купил два. Вскоре он узнал, что купленный по ошибке билет оказался выигрышным и принес ему состояние. Американец выиграл 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей).

Победитель заявил, что планирует потратить денежный приз на погашение долгов.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда сорвал куш в лотерею и заявил, что выиграл благодаря помощи богов. В своих молитвах он попросил богов дать ему благополучие и удачу.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий