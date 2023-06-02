Press Trust of India: число жертв крушения поезда в Индии достигло 70

Число погибших в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Индии достигло 70, сообщает информационное агентство Press Trust of India.

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«70 человек погибли, более 350 ранены, сообщили официальные лица», — отмечается в Twitter-аккаунте агентства.

Как пишет Hindustan Times, порядка 600-700 человек могут числиться пострадавшими.

2 июня пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор, он следовал из Калькутты в Ченнаи.