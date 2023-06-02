СМИ: Сильнейшая песчаная буря накрыла Египет

Al Hurra: Сильнейшая песчаная буря накрыла Египет
Египетские СМИ активно распространяют видео с сильнейшей песчаной бурей, которая подобно стене движется по территории Египта.
Как сообщает телеканал Al Hurra, ураганный ветер с песком и пылью достигает скорости более 13 метров в секунду.
Главное метеорологическое управление республики выступило с обращением к гражданам страны, попросив их держаться подальше от рекламных щитов, фонарных столбов и шатких конструкций.
Министерство здравоохранения рекомендовало не покидать без острой необходимости свои дома, а в случае выхода обязательно надеть защитные маски.
В результате удара стихии погибли не менее трех человек, еще пять получили ранения. В связи с нулевой видимостью были закрыты обе стороны Суэцкого канала. На дорогах столицы образовались многокилометровые пробки.