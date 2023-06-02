СМИ: Сильнейшая песчаная буря накрыла Египет

Египетские СМИ активно распространяют видео с сильнейшей песчаной бурей, которая подобно стене движется по территории Египта.

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Как сообщает телеканал Al Hurra, ураганный ветер с песком и пылью достигает скорости более 13 метров в секунду.

Главное метеорологическое управление республики выступило с обращением к гражданам страны, попросив их держаться подальше от рекламных щитов, фонарных столбов и шатких конструкций.

Министерство здравоохранения рекомендовало не покидать без острой необходимости свои дома, а в случае выхода обязательно надеть защитные маски.