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Al Hurra: Сильнейшая песчаная буря накрыла Египет

Египетские СМИ активно распространяют видео с сильнейшей песчаной бурей, которая подобно стене движется по территории Египта.

СМИ: Сильнейшая песчаная буря накрыла Египет
© rg.ru

Как сообщает телеканал Al Hurra, ураганный ветер с песком и пылью достигает скорости более 13 метров в секунду.

Главное метеорологическое управление республики выступило с обращением к гражданам страны, попросив их держаться подальше от рекламных щитов, фонарных столбов и шатких конструкций.

Министерство здравоохранения рекомендовало не покидать без острой необходимости свои дома, а в случае выхода обязательно надеть защитные маски.

В результате удара стихии погибли не менее трех человек, еще пять получили ранения. В связи с нулевой видимостью были закрыты обе стороны Суэцкого канала. На дорогах столицы образовались многокилометровые пробки.

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