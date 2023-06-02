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На Украине появилась петиция об отстранении Кличко с поста мэра Киева

Мэра Киева Виталия Кличко обвинили в «вопиющей безответственности» и потребовали временно отстранить с поста. Соответствующая петиция Украины.

На Украине появилась петиция об отстранении Кличко с поста мэра Киева
© lenta.ru

Автор петиции требует отстранить главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) на время расследования, связанного с неудовлетворительной работой киевских бомбоубежищ.

«Учитывая тот факт, что вся административная вертикаль киевской власти подчинена председателю КГГА, именно на них возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения, прошу вас отстранить главу КГГА Кличко Виталия Владимировича от исполнения обязанностей председателя КГГА на период проведения досудебного расследования правоохранительными органами», — говорится в тексте петиции.

Ранее в Киеве арестовали охранника поликлиники, который не открыл бомбоубежище во время воздушной тревоги. По словам местных жителей, мужчина постоянно пренебрегал своей работой.

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