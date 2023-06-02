На Украине появилась петиция об отстранении Кличко с поста мэра Киева

«Учитывая тот факт, что вся административная вертикаль киевской власти подчинена председателю КГГА, именно на них возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения, прошу вас отстранить главу КГГА Кличко Виталия Владимировича от исполнения обязанностей председателя КГГА на период проведения досудебного расследования правоохранительными органами», — говорится в тексте петиции.