Обозреватель Дуг Бэндоу заявил, что ограничения, введенные США против Сирии, не только не достигли нужного эффекта, но и укрепили действия президента страны Башара Асада. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Автор заявил о провале американских санкций против Сирии и подчеркнул, что в результате их действия международное признание Асада только расширилось. По его мнению, Вашингтону следует признать неэффективность своих решений по отношению к Сирии и изменить их вплоть до восстановления дипломатических отношений с Дамаском.

По мнению журналиста, несправедливо, что ограничения негативно отражаются на жизни граждан Сирии. Страна в течение десятилетия находится в состоянии войны, а санкции усугубляют ситуацию.

«Экономические санкции больше всего вредят тем, у кого меньше всего жизненных благ. Вашингтон должен позволить сирийцам и их соседям начать работать над созданием лучшего будущего», — заключил Бэндоу.