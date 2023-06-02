$80.88-0.0987.10+0.52

В США заявили о провале санкций против Сирии

Обозреватель Дуг Бэндоу заявил, что ограничения, введенные США против Сирии, не только не достигли нужного эффекта, но и укрепили действия президента страны Башара Асада. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

В США заявили о провале санкций против Сирии
© globallookpress.com

Автор заявил о провале американских санкций против Сирии и подчеркнул, что в результате их действия международное признание Асада только расширилось. По его мнению, Вашингтону следует признать неэффективность своих решений по отношению к Сирии и изменить их вплоть до восстановления дипломатических отношений с Дамаском.

По мнению журналиста, несправедливо, что ограничения негативно отражаются на жизни граждан Сирии. Страна в течение десятилетия находится в состоянии войны, а санкции усугубляют ситуацию.

«Экономические санкции больше всего вредят тем, у кого меньше всего жизненных благ. Вашингтон должен позволить сирийцам и их соседям начать работать над созданием лучшего будущего», — заключил Бэндоу.

В начале мая президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. В документе подчеркивается, что действия сирийского режима представляют угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий